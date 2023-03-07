В Роспотребнадзоре по Башкирии рассказали, как правильно выбирать живые цветы

В преддверии Международного женского дня сотрудники управления Роспотребнадзора по Башкирии рассказали, как правильно выбирать живые цветы, на что обращать внимание при покупке букетов.

Как понять, что цветы свежие?

Стебель не должен быть очень сухим. Хорошим признаком свежести при покупке цветов является наличие так называемой «рубашки» или «рубашечного листа». Это нижние, более толстые и грубые лепестки, растущие у цветоножки и обрамляющие полураспустившийся бутон. Продавцы часто удаляют эти лепестки, чтобы придать цветку более эстетичный вид.

Степень раскрытия бутона — еще один важный показатель того, как долго простоит букет. Лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы. Полностью раскрытый бутон может быть красивым, однако срок жизни цветов в нем — значительно меньше.

Эластичность лепестков — один из важных признаков свежести. Так, если осторожно отогнуть лепесток свежего цветка, то он легко вернется на место и примет прежнюю форму. У цветов не первой свежести лепестки выглядят слабыми, вялыми, иногда — слегка подсохшими. Они с трудом возвращаются на место и часто осыпаются при прикосновении.

Отсутствие искусственных украшений на бутоне также является показателем свежести. Живые цветы красивы сами по себе, и в большинстве случаев свежий цветок дополнительно не украшают. Поэтому, если вокруг бутона красуется оборка из яркой фольги или другие украшения, которые вы не заказывали, то, возможно, это связано с попыткой отвлечь внимание от свежести букета.

Как сохранить свежесть букета

Лучший способ сохранить живые цветы — сразу после покупки поставить их в вазу.

Не менее важно исключить резкие перепады температур. Если букет куплен в холодную погоду, не спешите заносить его домой — оставьте на несколько минут в помещении, где немного прохладнее. Также важно сделать так, чтобы по дороге к месту назначения цветы были надежно укрыты от ветра и осадков.

Обработайте стебли перед тем, как поставить цветы в вазу. Обычно при покупке стебли подрезает продавец, но для того, чтобы букет получил необходимое количество влаги, лучше сделать это еще раз. Для цветов с мягким, толстым стеблем предпочтительнее косой срез. Чем толще стебель цветка, тем длиннее должен быть срез. Растения с жестким, древовидным стеблем также требуют обработки. Стебель следует обломать или обрезать, а концы расщепить ножом.

Удалите нижние листья — как подсохшие, так и свежие. Под водой они начинают гнить.

Для каждого цветка важны «правильные» соседи. Поэтому нежелательно ставить в одну вазу нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. Соседства красных роз, ландышей и рододендронов не выдерживает большинство растений. Зато веточка туи — отличный способ превратить любой букет в «долгожителя». Щепотка сахара поможет дольше сохранить свежесть роз, тюльпанов и гвоздик.

О правах потребителя при покупке растений, цветов и букетов

Право предъявления продавцу требования о возврате стоимости покупки растения ненадлежащего качества возникает в силу закона о защите прав потребителей в каждом случае, когда достоверная информация о товаре не была доведена до потребителя.

В частности, информация продавца должна содержать сведения о потребительских свойствах товара, которые могут включать особенности, связанные как со сроками годности, так и с особенностями содержания, хранения и транспортировки растений и букетов.

В тех случаях, когда букеты покупают дистанционно, продавец обязан предоставить покупателю полную и достоверную информацию, характеризующую предлагаемый товар, путем размещения на сайте или в специализированном программном обеспечении.

Ухудшение качества товара по вине продавца или курьера может служить основанием для предъявления покупателем требования о возврате стоимости как приобретенного товара, так и стоимости его доставки.

«Нет оснований для предъявления требований, если продавец своевременно проинформировал покупателя о тех или иных особенностях растения (букета цветов) и действиях, которые необходимо предпринять для сохранения его товарного вида, а потребитель их нарушил. Кроме того, потребитель не вправе предъявлять требование о возврате стоимости цветов в случае выявления недостатка, о котором был информирован продавцом на этапе выбора букета», — заключили в управлении Роспотребнадзора по Башкирии.