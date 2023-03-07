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Сегодня, 08:22

В Башкирии с начала года неонатальный скрининг прошли 17 849 новорожденных ПФО

Айрат Рахматуллин
Фото:Айрат Рахматуллин

В Башкирии с начала года более 4500 новорожденных прошли тестирование в рамках расширенного неонатального скрининга. По его результатам 22 ребенка отнесены к группе риска наследственных и врожденных заболеваний. Из них восемь по болезням обмена веществ и 14 по первичному иммунодефициту. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

Неонатальный скрининг — одно из первых важных исследований малыша. Возможности в выявлении у младенцев редких, сложных заболеваний возросли в несколько раз.

«Напомню, программа по РНС стартовала 1 января. Для ее реализации в регионах России определен список из 11 медицинских организаций. В наш Республиканский медико-генетический центр доставляются образцы биоматериала не только из роддомов республики, но и из 151 роддомов ПФО: Оренбургской, Ульяновской, Самарской, Саратовской областей, Пермского края и Республики Марий Эл», — отметил министр.

Как выяснил «Башинформ», по итогам двух месяцев скрининг прошли 17 849 новорожденных ПФО. 74 ребенка отнесены к группе риска наследственных и врожденных заболеваний, 40 - по наследственным болезням обмена веществ, 37 - по первичному иммунодефициту, три - по спинальной мышечной атрофии.

Автор:Дарья Субботина
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