В Башкирии обустроят дороги и тротуары в новом квартале райцентра Бураево

Госзаказчик определяет победителя конкурса на выполнение работ по обустройству дорог и тротуаров в микрорайоне Северный райцентра Бураево. Год назад данный контракт торговался за 364,5 млн руб., сейчас смета пересчитана и начальная цена выставлена на уровне 569,82 млн рублей. Проект финансируется средствами федерального, республиканского и муниципального бюджетов в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Победитель будет должен начать работы в апреле текущего года и закончить в сентябре 2025-го обустройство дорог, тротуаров, съездов к домам по улицам Российской, Тихой, Радужной, Вишневой, Бельской, Новой, Свободы, Таныпской. На улицах общей протяженностью 4,437 км будет установлено освещение.

Микрорайон Северный активно застраивается последние несколько лет, здесь выделены участки льготникам — многодетным и семьям с детьми-инвалидами.