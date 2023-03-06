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Сегодня, 12:40

В Уфе местные жители откапывали застрявшую на дороге машину скорой помощи

стоп-кадр видео «Честно говоря»
Фото:стоп-кадр видео «Честно говоря»

 В Уфе очередная скорая застряла в снежной каше. Как сообщает «Честно говоря», на улице Средней Шелководной экипаж «скорой» не смог доехать до адресата, потому что увяз в сугробе, который образовался прямо на проезжей части.

«Вот так ЖЭУ Советского района чистит дороги. Просто застряла скорая помощь. Какие меры предпринять, мы не знаем», — пояснил автор видео.

На помощь медикам бросились местные жители — они выкопали автомобиль из снежного плена.

«Башинформ» обратился за комментарием по поводу данной ситуации в пресс-службу муниципалитета. Как только ответ будет получен, мы его опубликуем.

Видео:Честно говоря, телеграм
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