Новости Башкортостана и Уфы
75.46
0
80.05
0
84.68
-1.15
-6 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 15:08

В Башкирии в колонии-поселении распустились более тысячи тюльпанов

УФСИН РФ по РБ
Фото:УФСИН РФ по РБ

В Башкирии на участке колонии-поселения при исправительной колонии № 21 Стерлитамака распустились более тысячи тюльпанов, выращенных из луковиц лучших голландских сортов. Осужденные женщины учреждения выращивают тюльпаны к Международному женскому дню вот уже третий год, отметили в пресс-службе УФСИН РФ по РБ.

Еще в январе в теплицах были высажены луковицы тюльпанов различного цвета и сорта. Осужденные постоянно следят за влажностью и температурным режимом. До появления бутонов выдерживается температура  плюс 6-8 градусов, а после их появления температура увеличивается до  плюс 10–12 градусов при влажности 85–90%.

«На сегодняшний день весенние цветы уже срезаны и упакованы. Осужденные умело составляют красивые букеты и упаковывают выращенную своими руками празднично-весеннюю продукцию. В теплицах участка колонии-поселения помимо тюльпанов выращивается более тридцати сортов цветов, такие как аллисум, астры, бархатцы, вербена, шалфей и другие», — рассказали в ведомстве.

УФСИН РФ по РБ
Фото:УФСИН РФ по РБ
УФСИН РФ по РБ
Фото:УФСИН РФ по РБ
Автор:Дарья Субботина
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика