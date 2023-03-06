В Башкирии в колонии-поселении распустились более тысячи тюльпанов

В Башкирии на участке колонии-поселения при исправительной колонии № 21 Стерлитамака распустились более тысячи тюльпанов, выращенных из луковиц лучших голландских сортов. Осужденные женщины учреждения выращивают тюльпаны к Международному женскому дню вот уже третий год, отметили в пресс-службе УФСИН РФ по РБ.

Еще в январе в теплицах были высажены луковицы тюльпанов различного цвета и сорта. Осужденные постоянно следят за влажностью и температурным режимом. До появления бутонов выдерживается температура плюс 6-8 градусов, а после их появления температура увеличивается до плюс 10–12 градусов при влажности 85–90%.

«На сегодняшний день весенние цветы уже срезаны и упакованы. Осужденные умело составляют красивые букеты и упаковывают выращенную своими руками празднично-весеннюю продукцию. В теплицах участка колонии-поселения помимо тюльпанов выращивается более тридцати сортов цветов, такие как аллисум, астры, бархатцы, вербена, шалфей и другие», — рассказали в ведомстве.