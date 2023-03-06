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Сегодня, 10:24

В Башкирии с начала эпидсезона зарегистрировано 1550 случаев гриппа

С начала эпидемиологического сезона в Башкирии зарегистрировано 1550 случаев лабораторно подтверждённого гриппа. Из них 778 случаев гриппа А (H1N1), 466 случаев гриппа В, 232 случая АГ гриппа, 70 случаев гриппа А нетипичного и 4 случая гриппа А (H3N2), следует из данных регионального Роспотребнадзора.

По информации пресс-службы санитарного ведомства, за 9-ю неделю 2023 года в республике зарегистрировано 28 664 случая заболевания острыми респираторными инфекциями (ОРИ), в том числе 67 случаев гриппа.

Интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРИ на 9-й неделе текущего года составил 71,6 на 10 тысяч населения.

«По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости ОРИ и гриппом во всех возрастных группах. В целом по региону заболеваемость снизилась на 5,7%», — сообщили в Роспотребнадзоре.

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