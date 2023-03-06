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Сегодня, 21:22

НКО Башкирии запрашивают более 92 миллионов рублей для своих социальных проектов

Фонд грантов Главы Республики Башкортостан завершил прием заявок на первый конкурс грантов Главы РБ на поддержку некоммерческих организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально значимые проекты в 2023 году. Конкурс впервые был проведен в новом формате мини-грантов.

Всего на Конкурс подано 212 проектов. Запрашиваемая сумма всех конкурсантов составила более 92 млн. рублей. Общее финансирование конкурса составляет 25 млн.рублей.

Наиболее популярные направления конкурса стали: «культура и искусство» (47 шт.), «охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта» (39 шт.).

Основной задачей конкурса в новом формате было привлечение новых организаций, которые ранее не смогли получить грантовую поддержку, а также направить меры государственной поддержки на малые территории. Доля поданных заявок муниципальных образований Республики Башкортостан за исключением Уфы составляет 62,74%, а число уникальных организаций, которые впервые приняли участие в конкурсах Фонда грантов Главы Республики Башкортостан, составило 114 из 212.

Среди муниципалитетов республики лидерами по количеству поданных заявок стали Уфа - 79 заявок, Гафурийский район - 11 заявок, Нефтекамск и Стерлитамак - по 8 заявок.

Победители Конкурса будут объявлены не позднее 9 мая 2023 года. Реализация проектов победителей начнется не ранее 12 июня 2023 года.

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