Коммунальщики Уфы ликвидировали засор из 50 тонн тряпок и прочего мусора

Работники «Уфаводоканала» с одного масштабного засора канализации вывезли почти 50 тонн мусора, сообщили «Башинформу» в пресс-службе предприятия.

Аварийная бригада около двух недель проводила трудоемкие работы по прочистке засора на канализационной сети по адресу: ул. Гагарина, 49. В ликвидации засора были задействованы 18 человек и семь единиц техники.

«На месте устранения также работал вакуумный погрузчик „Ураган“. 24 рейса пришлось сделать, чтобы вывезти весь извлеченный мусор, а это около 50 тонн ила, песка, тряпичных материалов и прочего бытового мусора, — рассказал начальник управления восточных канализационных сетей „Уфаводоканала“ Артур Нургалиев. — Для сравнения, за сутки на очистных сооружениях водоканала скапливается до 8 тонн прессованных отходов, не предназначенных для утилизации через канализацию».

Как сообщили на предприятии, причиной засора стали горы тряпичных материалов, предметов личной гигиены, влажных салфеток.

«Жители близлежащих домов долгое время смывали их в унитаз, вместо того, чтобы донести до мусорного ведра. Все это засорило трубы и вызвало такой масштабный засор», — добавили в пресс-службе МУП «Уфаводоканал» и призвали жильцов не сбрасывать в унитаз, колодец бытовой мусор.