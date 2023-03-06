Новости Башкортостана и Уфы
75.46
0
80.05
0
84.68
-1.15
-6 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 17:26

Коммунальщики Уфы ликвидировали засор из 50 тонн тряпок и прочего мусора

пресс-служба МУП «Уфаводоканал»
Фото:пресс-служба МУП «Уфаводоканал»

Работники «Уфаводоканала» с одного масштабного засора канализации вывезли почти 50 тонн мусора, сообщили «Башинформу» в пресс-службе предприятия.

Аварийная бригада около двух недель проводила трудоемкие работы по прочистке засора на канализационной сети по адресу: ул. Гагарина, 49. В ликвидации засора были задействованы 18 человек и семь единиц техники.

«На месте устранения также работал вакуумный погрузчик „Ураган“. 24 рейса пришлось сделать, чтобы вывезти весь извлеченный мусор, а это около 50 тонн ила, песка, тряпичных материалов и прочего бытового мусора, — рассказал начальник управления восточных канализационных сетей „Уфаводоканала“ Артур Нургалиев. — Для сравнения, за сутки на очистных сооружениях водоканала скапливается до 8 тонн прессованных отходов, не предназначенных для утилизации через канализацию».

Как сообщили на предприятии, причиной засора стали горы тряпичных материалов, предметов личной гигиены, влажных салфеток.

«Жители близлежащих домов долгое время смывали их в унитаз, вместо того, чтобы донести до мусорного ведра. Все это засорило трубы и вызвало такой масштабный засор», — добавили в пресс-службе МУП «Уфаводоканал» и призвали жильцов не сбрасывать в унитаз, колодец бытовой мусор.

Автор:Галина Бахшиева
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика