билайн: четверть уфимцев выбирает видеозвонок, чтобы признаться в любви

Качественный мобильный интернет и смартфоны помогают найти вторую половинку. Оператор билайн проанализировал особенности онлайн-общения жителей Уфы на разных этапах развития отношений – при знакомстве, в начале романтических отношений, в момент признания в любви, в поддержке чувств на расстоянии, а также в дарении подарков, в том числе на 8 Марта. О роли онлайн-общения билайн узнал у своих клиентов с помощью собственного сервиса исследований «Мобильные опросы»*.

Так, в ходе опроса 38% респондентов в Уфе назвали приложения для знакомств, сайты и социальные сети одними из самых эффективных и удобных способов найти вторую половинку. При этом чаще остальных о высоких шансах удачно познакомиться в сети заявляют молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

После онлайн-знакомства для большинства опрошенных – и для мужчин, и для женщин – решающим фактором для продолжения общения стала грамотность партнера: хорошо написанные сообщения важны для более половины уфимцев. Также лучше узнать человека при общении онлайн можно через присылаемые им фотографии (29%) и записываемые голосовые сообщения (24%).

Если возникнет необходимость признаться в любви, используя смартфон, уфимцы скорее сделают это через телефонный звонок (28%) или видеозвонок (25%). Однако около трети респондентов в возрасте от 18 до 34 лет готова сказать о своих чувствах и через текстовое сообщение.

После того, как отношения прояснились, самыми популярными способами демонстрации чувств любимому человеку стали постоянная переписка в мессенджерах (38%) и отправка смешных картинок и видеороликов (32%). А молодые люди в возрасте до 24 лет сильнее остальных хотят не только слышать голос своей второй половинки, но и видеть ее лицо и эмоции: они чаще звонят по видеосвязи и записывают видеообращения, чем люди других возрастных групп. Это требует качественного мобильного интернета. Согласно полученным результатам, 69% уфимцев хватает скоростей мобильного интернета билайн для онлайн-общения с близкими людьми.