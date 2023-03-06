Башкирия заняла восьмое место в России по количеству желающих отдохнуть в республике

Из всех субъектов Приволжского федерального округа в 2022 году жители страны предпочитали отдыхать в Башкирии. Об этом информагентство «Башинформ» узнало из рейтинга, подготовленного порталом бронирования Санатории-России.рф. Рейтинг российских регионов составлен на основе анализа количества отдыхающих в санаториях на тысячу жителей региона.

Специалисты в ходе исследований выяснили, что на Башкирию приходится 60 отдыхающих на одну тысячу жителей. Затем следуют Пермский край (50), Удмуртия (46), Кировская область (44) и Чувашия (43).

В целом в России самыми популярными для отдыха традиционно являются курорты Краснодарского края (323 отдыхающих на тысячу жителей), Ставрополья (226) и Крыма (213). Башкирия занимает 8 место в стране.