Главный госавтоинспектор Башкирии обратился к водителям с предупреждением

Главный госавтоинспектор Башкирии в своем ТГ-канале обратился к водителям с предупреждением.

«Уважаемые участники дорожного движения, в республике наблюдается ухудшение погодных условий. Продолжаются обильные снегопады. В отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица.

В связи с этим рекомендую не выезжать за пределы населённых пунктов. Если вы уже в пути, будьте внимательными, неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения».

По словам Севастьянова, сотрудники госавтоинспекции несут службу в усиленном режиме. Они ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения, сообщает «Башинформ».

При возникновении внештатных ситуаций обращаться в дежурную часть госавтоинспекции МВД по РБ по тел.: 235-84-02, 233-27-31 или в дежурную часть полка ДПС ОГИБДД УМВД по г. Уфе по тел.: 237-84-80, 237-02-02.