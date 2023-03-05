27-летняя уфимка с поддельными правами устроила ДТП

В Октябрьском районе Уфы вынесен приговор уфимке за использование поддельного водительского удостоверения. Эту историю в своем ТГ-канале рассказал подписчикам главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, сообщает «Башинформ».

В середине ноября прошлого года в Уфе житель частного дома по улице Малой Ахтырской обратился в полицию. Мужчина, возвращаясь домой, обнаружил повреждения металлического забора и скамейки. При просмотре видеозаписи с камеры наружного наблюдения, выяснилось, что повреждения появились в результате ДТП, совершенного неустановленным водителем на автомобиле «Фольксваген Поло». Машина врезалась в забор и поспешно скрылась с места аварии.

«Сотрудниками полка ДПС ГИБДД управления МВД России по городу Уфе оперативно-розыскным путем было установлено, что автомобиль принадлежит организации, занимающейся предоставлением машин в аренду. В день ДТП „Фольксваген Поло“ был арендован 27-летней уфимкой, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Каково же было удивление сотрудников полиции, когда девушка явилась по приглашению в полк ДПС на рассмотрение административного дела, и предъявила свое водительское удостоверение — права оказались поддельными».

Отделом дознания управления МВД России по городу Уфе возбуждено уголовное дело за приобретение, хранение и использование заведомо поддельного водительского удостоверения.

В ходе расследования уголовного дела автоледи призналась, что, не имея права на управление транспортным средством, приобрела в интернете поддельное водительское удостоверение за 60 тысяч рублей.

Накануне Октябрьский районный суд г. Уфы вынес приговор в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу.