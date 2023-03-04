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Вчера, 14:40

Жители Башкирии могут обратиться к психотерапевту бесплатно по полису ОМС

Жителям Башкирии с 2023 года стала доступна бесплатная профессиональная психотерапевтическая помощь.

Как сообщается в соцсетях РКПЦ, с 1 января учреждение перешло на финансирование через фонд ОМС, и пациенты могут обратиться за помощью самостоятельно. Ранее получить консультацию можно было только по направлению от лечащего врача.

Записаться на прием психотерапевта можно при непосредственном обращении в центр, по единому телефону кол-центра 8(347) 285-77-07, а также связавшись с регистратурой по номерам: 8(347) 285-75-70, 8(347) 241-85-57, 8(347) 284-60-36, 8(347) 251-19-20, 8(347) 248-30-66, 8(347) 222-83-60.

В критических ситуациях, когда ждать записи нет времени, можно пообщаться со специалистом по телефону доверия. К психологу можно прийти практически с любой проблемой: тревожностью, зависимостью от социальных сетей, абьюзивными отношениями или же стрессом из-за финансовых неурядиц.

Телефон доверия Республиканского клинического психотерапевтического центра
8 (347) 241-62-85. Работает круглосуточно.

Автор:Розалия Валеева
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