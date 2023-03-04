В Дюртюлях весной начнется реализация проекта благоустройства «Речные ворота Башкортостана»

"На этих фото — проект «Дюртюли. Речные ворота Башкортостана» и то, как выглядит городская набережная Белой сегодня. Это один из наших прошлогодних победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Их, напомню, в 2022 году у нас было пять — Агидель, Дюртюли, Ишимбай, Мелеуз и Янаул.



В Дюртюлях проект хороший, продуманный. Главное, согласованный с жителями. Средства — федеральные и республиканские. Благоустройство затронет саму набережную и пешеходный маршрут к парку Матросова, главную городскую площадь, сквер Мусина — до памятника бойцам красногвардейского отряда Чеверева. Вокруг памятника появятся зоны отдыха — пирсы у воды, прогулочные и велосипедные дорожки. Шумные площадки, спортивная, детская и событийная, будут чуть дальше.



Работы начнем уже скоро, как только погода позволит. Кроме Дюртюлей, у нас много проектов по всей республике. Объем благоустройства большой — парки, скверы, прогулочные зоны, дворы. Эта работа для нас имеет огромное значение", - пишет руководитель республики.

Как ранее сообщал Башинформ, проект в Дюртюлях рассчитан на реализацию в течение 1,5 лет.