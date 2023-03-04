Новости Башкортостана и Уфы
75.46
-0.01
80.05
-0.14
85.94
+1.19
-1 °C
Снег
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 12:08

В Дюртюлях весной начнется реализация проекта благоустройства «Речные ворота Башкортостана»

Об этом в своих соцсетях рассказал Глава Башкирии Радий Хабиров.

соцсети Радия Хабирова
Фото:соцсети Радия Хабирова

"На этих фото — проект «Дюртюли. Речные ворота Башкортостана» и то, как выглядит городская набережная Белой сегодня. Это один из наших прошлогодних победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Их, напомню, в 2022 году у нас было пять — Агидель, Дюртюли, Ишимбай, Мелеуз и Янаул.

В Дюртюлях проект хороший, продуманный. Главное, согласованный с жителями. Средства — федеральные и республиканские. Благоустройство затронет саму набережную и пешеходный маршрут к парку Матросова, главную городскую площадь, сквер Мусина — до памятника бойцам красногвардейского отряда Чеверева. Вокруг памятника появятся зоны отдыха — пирсы у воды, прогулочные и велосипедные дорожки. Шумные площадки, спортивная, детская и событийная, будут чуть дальше.

Работы начнем уже скоро, как только погода позволит. Кроме Дюртюлей, у нас много проектов по всей республике. Объем благоустройства большой — парки, скверы, прогулочные зоны, дворы. Эта работа для нас имеет огромное значение", - пишет руководитель республики.

Как ранее сообщал Башинформ, проект в Дюртюлях рассчитан на реализацию в течение 1,5 лет.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика