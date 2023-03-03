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Сегодня, 08:03

В Мелеузе на службу заступила новая пожарная машина

МЧС по РБ
Фото:МЧС по РБ

В Мелеузе на службу по обеспечению пожарной безопасности заступила новая пожарная машина. По данным пресс-службы МЧС п РБ, автомобиль на базе «КАМАЗа» имеет емкость для воды объемом 3200 литров и бак для пенообразователя объемом 200 литров, оснащен самым современным пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным инструментом.

На фасаде 50 пожарно-спасательной части МЧС по РБ состоялась презентация новой пожарной автоцистерны. Начальник 11 пожарно-спасательного отряда Дмитрий Крупчинов рассказал о достоинствах в оснащении пожарной машины. Глава администрации Мелеузовского района Рустэм Шамсутдинов, в свою очередь, поздравил пожарных с данным приобретением и пожелал непременно «сухих рукавов», чтобы как можно реже случались пожары и аварии и меньше было поводов для выезда.

МЧС по РБ
Фото:МЧС по РБ
МЧС по РБ
Фото:МЧС по РБ
Автор:Дарья Субботина
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