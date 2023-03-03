В Башкирии из-за погодных условий ограничили движение на трассе Р-240 Уфа-Оренбург

В Башкирии из-за погодных условий временно ограничили движение на трассе Р-240 Уфа-Оренбург.

«С 22:50 3 марта 2023 года временно ограничено движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-240 Уфа-Оренбург с 206 (Мелеуз) по 272 км (н.п. Новомурапталово Куюргазинского района). Причина: низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости», — сообщили «Башинформ» в пресс-службе Упридор «Приуралье».

Об открытии движения будет сообщено дополнительно.