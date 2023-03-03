Школьники Башкирии рассказали, что предпочитают на завтрак, обед, поделились рецептами здоровых блюд

Башкирии впервые прошел конкурс рецептов здорового питания среди обучающихся старших классов «Твое здоровье — в твоей тарелке». Для участия в конкурсе было подано 111 работ.

Членами конкурсной комиссии было отмечено, что в номинации «Лучший завтрак перед школой» наиболее излюбленными и популярными блюдами у старшеклассников являются сырники с различной подачей, а также овсяноблин с множеством разных видов начинок. А в номинации «Горячее блюдо (суп)» дети отдают предпочтение борщу и тыквенному супу.

Кроме того, жюри отметило рецепты, представленные детьми коррекционных общеобразовательных организацией. Они отличались своей креативностью, оригинальностью и неповторимостью.

По итогам конкурса победителями в номинации «Лучший завтрак перед школой» стала ученица Туймазинской коррекционной школы-интерната № 2 и ученица школы села Слакбаш Белебеевского района.

Победителями в номинации «Горячее блюдо (суп)» признаны ученица школы № 1 села Чекмагуш и ученик туймазинской коррекционной школы-интерната № 2.

Первое место в номинации «Полезный десерт» заняли школьник из села Архангельское и гимназистка башкирской республиканской гимназии-интернат имени Рами Гарипова.