Передвижной комплекс РКБ им.Г.Г.Куватова отправится в Иглинский район

6 и 7 марта передвижной комплекс РКБ им. Г. Г. Куватова будет работать на территории Иглинской центральной районной больницы. В состав выездной бригады войдут кардиолог, невролог, оториноларинголог, пульмонолог, сердечно-сосудистый хирург.

Как уже сообщал «Башинформ», передвижной комплекс полностью оборудован необходимой мебелью и инвентарем. Специалисты смогут провести быстрые лабораторные исследования, инструментальную и функциональную диагностику. Кроме этого, пациенты пройдут ЭКГ, УЗИ, проверят свое зрение и слух.