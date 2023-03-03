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Вчера, 14:58

Молодежь Башкирии приглашают участвовать в экологическом флешмобе

дирекция по ООПТ РБ
Фото:дирекция по ООПТ РБ

Минэкологии Башкирии приглашает молодежь республики участвовать в акции «Голубая лента». Юбилейный, десятый флешмоб в честь Всемирного дня воды пройдёт 22 марта.

Участвовать во флешмобе можно различными способами, например, выйти группой на улицу своего населенного пункта (предпочтительно в 16.00 местного времени 22 марта), исполнить подготовленный для флешмоба танец, а затем раздать символичные голубые ленточки и листовки с информацией о важности бережного отношения к водным ресурсам. Аналогичную акцию можно провести в помещении организации, кроме того, допустимо онлайн-участие. Для этого необходимо сделать селфи на улице или в помещении, держа в руках голубую ленточку или лист бумаги с надписью «Голубая лента - 2023», и записать короткое видеообращение о необходимости бережного отношения к воде. Можно ограничиться фразой «Я берегу воду» или «Берегите воду», потом разместить фото- и видеоматериалы (предпочтительно в 16.00 местного времени 22 марта) на своих страницах в соцсетях с хештегами #Голубаялента_вода, #Танцуемвчестьводы, #DanceForWater, #Берегитеводу, #Берегдобрыхдел. Для участия в акции требуется регистрация.

Ежегодно во флешмобе принимают участие тысячи людей. За 9 лет число участников составило 290 тысяч человек в 65 регионах России. Башкирия находится на 7 месте в топ-15 наиболее активных регионов.

Ранее «Башинформ» рассказывал об итогах экологической акции по очистке берегов водоемов «Чистый Танып».

Автор:Роман Якимчук
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