Новости Башкортостана и Уфы
75.25
+0.36
80.1
+0.59
84.54
+0.23
-5 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 07:41

Жители Башкирии 2 марта в небе смогут увидеть слияние самых ярких светил

сайт уфимского планетария
Фото:сайт уфимского планетария

Две ярчайшие планеты - Венера и Юпитер - весь февраль царствовали на вечернем небе над юго-западным горизонтом и постепенно сближались. И вот наконец они встретятся, на самое близкое расстояние друг к другу они подойдут 2 марта в 15.40: их будет разделять угловое расстояние в 32 минуты, что равно диаметру диска полной Луны. В это время Венера с Юпитером будут на дневном небе и не будут видны, но через четыре часа, после того, как Солнце скроется под горизонтом и на Землю опустится ночь, они ярчайшими звездами засияют на западе в созвездии Рыб. Уже около 22.00 они почти одновременно скроются под горизонтом.

В следующий вечер Венера и Юпитер уже немного удалятся друг от друга, и с каждым днем расстояние между ними будет увеличиваться, так что к концу месяца на вечернем небе будет сиять одна Венера. Юпитер же, сближаясь с Солнцем, будет заходить до окончания сумерек. 

Возможно, именно их очень тесное слияние более двух тысяч лет назад и было «Вифлеемской звездой», отметили в уфимском планетарии.

Автор:Дарья Субботина
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика