Жители Башкирии 2 марта в небе смогут увидеть слияние самых ярких светил

Две ярчайшие планеты - Венера и Юпитер - весь февраль царствовали на вечернем небе над юго-западным горизонтом и постепенно сближались. И вот наконец они встретятся, на самое близкое расстояние друг к другу они подойдут 2 марта в 15.40: их будет разделять угловое расстояние в 32 минуты, что равно диаметру диска полной Луны. В это время Венера с Юпитером будут на дневном небе и не будут видны, но через четыре часа, после того, как Солнце скроется под горизонтом и на Землю опустится ночь, они ярчайшими звездами засияют на западе в созвездии Рыб. Уже около 22.00 они почти одновременно скроются под горизонтом.

В следующий вечер Венера и Юпитер уже немного удалятся друг от друга, и с каждым днем расстояние между ними будет увеличиваться, так что к концу месяца на вечернем небе будет сиять одна Венера. Юпитер же, сближаясь с Солнцем, будет заходить до окончания сумерек.

Возможно, именно их очень тесное слияние более двух тысяч лет назад и было «Вифлеемской звездой», отметили в уфимском планетарии.