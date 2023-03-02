Загородный комплекс уфимского застройщика ПОРАДОМ победил в федеральной премии для девелоперов

Таун-парк «Андерсен» возводится рядом с Демой, в деревне Начапкино, в 4 км от границы Уфы. Как отмечают авторы проекта, это настоящий мини-город: 100 индивидуальных жилых домов и 300 таунхаусов. В шаговой доступности - всё, что необходимо для полноценной жизни: от магазинов и пунктов выдачи маркетплейсов до спортивных площадок.

Для комфорта и безопасности будущих жильцов предусмотрены закрытая территория, шлагбаумы и более 100 камер. Яркий и активный досуг для самых маленьких жителей обеспечат две тысячи квадратных метров детских пространств.

Помимо преимуществ комплекса, застройщик подчеркивает безопасность сделки для покупателей. «Андерсен» - первый в России поселок с проектным финансированием: компания строит на деньги банка, а взносы дольщиков аккумулируются на специальном эскроу-счете, деньги с которого застройщик получает только после сдачи объекта.