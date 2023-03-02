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Сегодня, 09:42

Загородный комплекс уфимского застройщика ПОРАДОМ победил в федеральной премии для девелоперов

Комплекс «Андерсен» от компании ПОРАДОМ признан лучшим в категории загородного строительства премии Urban Awards.

Партнерский материал

Сильными сторонами проекта эксперты назвали единую дизайн-среду, высокий уровень безопасности, хорошую транспортную доступность и развитую инфраструктуру: на территории комплекса разместятся фельдшерско-акушерский пункт, торговый центр, скейт-парк, кафе, променад.

Для нас премия - это, в первую очередь, знак, что мы все делаем правильно. «Андерсен» - масштабный и нестандартный проект, в который мы вкладываем много ресурсов и сил, и, конечно, нам приятно, что это отмечено на федеральном уровне,
подчеркнул Ринат Зайнуллин, основатель ПОРАДОМ.

Таун-парк «Андерсен» возводится рядом с Демой, в деревне Начапкино, в 4 км от границы Уфы. Как отмечают авторы проекта, это настоящий мини-город: 100 индивидуальных жилых домов и 300 таунхаусов. В шаговой доступности - всё, что необходимо для полноценной жизни: от магазинов и пунктов выдачи маркетплейсов до спортивных площадок.

Для комфорта и безопасности будущих жильцов предусмотрены закрытая территория, шлагбаумы и более 100 камер. Яркий и активный досуг для самых маленьких жителей обеспечат две тысячи квадратных метров детских пространств.

Помимо преимуществ комплекса, застройщик подчеркивает безопасность сделки для покупателей. «Андерсен» - первый в России поселок с проектным финансированием: компания строит на деньги банка, а взносы дольщиков аккумулируются на специальном эскроу-счете, деньги с которого застройщик получает только после сдачи объекта.

«Таким образом, получается безопасная для всех сторон сделка. Банк выбирает проект, которому доверяет и ожидает от него коммерческого успеха, а покупатели могут быть уверены, что их средства не используются для строительства, а значит сроки сдачи никак не зависят от продаж»,
прокомментировали в ПОРАДОМ.

Стоимость таунхаусов начинается от 3 900 000 рублей. Все таунхаусы сдаются в получистовой отделке. 

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