Загородный комплекс уфимского застройщика ПОРАДОМ победил в федеральной премии для девелоперов

Сильными сторонами проекта эксперты назвали единую дизайн-среду, высокий уровень безопасности, хорошую транспортную доступность и развитую инфраструктуру: на территории комплекса разместятся фельдшерско-акушерский пункт, торговый центр, скейт-парк, кафе, променад.
Таун-парк «Андерсен» возводится рядом с Демой, в деревне Начапкино, в 4 км от границы Уфы. Как отмечают авторы проекта, это настоящий мини-город: 100 индивидуальных жилых домов и 300 таунхаусов. В шаговой доступности - всё, что необходимо для полноценной жизни: от магазинов и пунктов выдачи маркетплейсов до спортивных площадок.
Для комфорта и безопасности будущих жильцов предусмотрены закрытая территория, шлагбаумы и более 100 камер. Яркий и активный досуг для самых маленьких жителей обеспечат две тысячи квадратных метров детских пространств.
Помимо преимуществ комплекса, застройщик подчеркивает безопасность сделки для покупателей. «Андерсен» - первый в России поселок с проектным финансированием: компания строит на деньги банка, а взносы дольщиков аккумулируются на специальном эскроу-счете, деньги с которого застройщик получает только после сдачи объекта.
Стоимость таунхаусов начинается от 3 900 000 рублей. Все таунхаусы сдаются в получистовой отделке.