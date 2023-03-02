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Сегодня, 09:50

Уфимец задолжал своим детям 1,6 млн рублей и подался в бега

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Уфимец по решению суда был обязан ежемесячно выплачивать на двух несовершеннолетних детей, 2010 и 2012 года рождения, денежные средства в размере 1/3 от всех видов своего заработка. Но, по данным службы судебных приставов РБ, родитель оказался весьма беспечным и не выполнял свои прямые обязанности по оказанию финансовой помощи собственным детям.

За неуплату денег на содержание несовершеннолетних детей и долг по алиментам в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Судом он признан виновным в инкриминируемом ему преступлении, мужчине назначили наказание в виде исправительных работ на срок до 8 месяцев с удержанием 5% зарплаты в доход государства. Однако должник сбежал, его объявили в розыск.

«Несмотря на тщательные ухищрения, смену адресов, телефонов и даже городов для проживания в результате грамотных розыскных мероприятий гражданин был установлен, задержан и взят под стражу сроком на 30 суток. Встреча с представителями власти и перспектива замены наказания вплоть до лишения свободы сроком на 1 год побудили беспечного родителя принять необходимые меры к погашению задолженности. 1,6 млн рублей перечислено нынешней супругой должника в счет погашения долга по алиментам перед двумя несовершеннолетними детьми», - сообщили в ведомстве.

Дальнейшее исполнение судебного решения находится на контроле должностных лиц структурного подразделения.

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