Участница этноконкурса молодых невесток воспитывалась в многодетной семье, где было 17 детей

На днях в Башкирии стартует республиканский этноконкурс «Йәш килен» («Молодая невестка»), участвовать в котором будет жительница Оренбургской области Аниса Булатова. Она выросла в большой многодетной, образцовой семье Галея и Раисы Сарбаевых, где воспитывались 17 мальчиков и девочек.

Организаторы конкурса рассказали «Башинформу» историю семьи. Когда старшие брат и сестра, окончив школу, уехали из родного гнездышка, Аниса осталась одна. Тогда супруги Сарбаевы решили взять дочке сестренку из детдома, чтобы было веселее. Однако вместо одного ребенка привезли домой сразу трех сестричек. Одна из них была на год старше Анисы (ей тогда было 7 лет), вторая оказалась её ровесницей, третья ходила с детский сад. В семье все быстро привыкли друг к другу, любви и внимания Галея Гафиятовича и Раисы Ахмадулловны хватало всем. Через полгода они усыновили еще троих детей, потом в их теплом, уютном доме, где царят взаимопонимание и доброжелательность, появились другие мальчики и девочки. Сейчас у Сарбаевых проживают шестеро родных братьев и сестер. Самые старшие дети уже сами обзавелись семьями, другие получают образование в колледжах, в школе. Самый младший ученик — во 2 классе.

Аниса Галеевна получила диплом по профилю сестринского дела. На радость бабушке и дедушке растит с мужем Владиком двоих сыновей. «Я счастлива тем, что выросла в дружной семье. Хочу, чтобы и мои дети были уважительны по отношению друг к другу. Желаю, чтобы в каждой семье была гармония», — говорит Аниса Булатова.