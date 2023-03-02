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Вчера, 21:07

На участке автодороги Уфа - Инзер - Белорецк до утра 3 марта введено ограничение движения

На участке автодороги Уфа - Инзер - Белорецк вновь введено ограничение движения.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями введено временное ограничение движения для большегрузных автомобилей, пассажирских автобусов и маршрутных такси с 21 часа 2 марта до 8 часов 3 марта по дороге Уфа - Инзер - Белорецк на участке от села Архангельское (поворот на Красный Зилим) до города Белорецка», — говорится в сообщении минтранса республики.

В ведомстве уточнили, что время ограничения может быть изменено. Водителям рекомендуется не выезжать на дороги до наступления благоприятных погодных условий.

Единый телефон вызова экстренных служб — 112. Круглосуточная диспетчерская Управления дорожного хозяйства РБ: 8-927-955-11-00.

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