ЖК «Город природы» признан лучшим жилым комплексом-новостройкой Республики Башкортостан

Напомним, новый микрорайон на 30 тысяч жителей возводится между микрорайонами Дёма и Затон, рядом с лесным массивом полуострова Козарез, на левом берегу старицы реки Белой. Застройщик Dars Development также профинансирует проектирование двух новых мостов через реки Белую и Дему.
Всероссийский конкурс жилых новостроек «ТОП-ЖК», организованный Единым ресурсом застройщиков РФ, состоялся в рамках Российской строительной недели-2023. За победу в авторитетном конкурсе боролись более тысячи номинантов.
Все объекты оценивались экспертной комиссией по 17 группам параметров, в числе которых – социальная инфраструктура, транспортная доступность, архитектурная концепция и др.