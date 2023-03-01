Новости Башкортостана и Уфы
74.89
-0.54
79.51
-0.11
83.04
-0.41
-6 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 16:06

ЖК «Город природы» признан лучшим жилым комплексом-новостройкой Республики Башкортостан

В Москве подвели итоги всероссийского конкурса жилых новостроек «ТОП-ЖК». По итогам голосования ЖК «Город природы» победил в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Республике Башкортостан, доступное жилье».

Партнерский материал

Напомним, новый микрорайон на 30 тысяч жителей возводится между микрорайонами Дёма и Затон, рядом с лесным массивом полуострова Козарез, на левом берегу старицы реки Белой. Застройщик Dars Development также профинансирует проектирование двух новых мостов через реки Белую и Дему.

«Победа в самой масштабной премии в России и признание на федеральном уровне — большая честь для нас. «Город природы» — наш самый молодой проект, но при этом один из самых амбициозных и инновационных – в нём аккумулирован весь наш более чем 20-летний опыт. Рады, что он оценен по достоинству!»,
отметил коммерческий директор ГК DARS Development Дмитрий Софронов.

Всероссийский конкурс жилых новостроек «ТОП-ЖК», организованный Единым ресурсом застройщиков РФ, состоялся в рамках Российской строительной недели-2023. За победу в авторитетном конкурсе боролись более тысячи номинантов.

Все объекты оценивались экспертной комиссией по 17 группам параметров, в числе которых – социальная инфраструктура, транспортная доступность, архитектурная концепция и др. 

«Отличительная особенность премии заключается в том, что победа в конкурсе достигается за счет максимально учета застройщиком самых современных требований по созданию комфортной среды проживания. Это основа концепции проекта ЖК Город природы, ведь мы строим новую Уфу!»,
прокомментировали победу в ГК DARS.
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика