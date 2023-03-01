ЖК «Город природы» признан лучшим жилым комплексом-новостройкой Республики Башкортостан

«Победа в самой масштабной премии в России и признание на федеральном уровне — большая честь для нас. «Город природы» — наш самый молодой проект, но при этом один из самых амбициозных и инновационных – в нём аккумулирован весь наш более чем 20-летний опыт. Рады, что он оценен по достоинству!»,

отметил коммерческий директор ГК DARS Development Дмитрий Софронов.