В Госдуму внесли проект о поднятии в школах копии Знамени Победы вместе с флагом России

КПРФ внесла в Госдуму проект о поднятии в школах копии Знамени Победы вместе с флагом РФ, передает ТАСС.

По словам авторов, законопроект разработали ради развития патриотических взглядов среди молодежи и привлечения внимания к важности изучения истории.

Ранее «Башинформ» сообщал, что В Башкирии в День Победы на зданиях органов государственной власти и местного самоуправления вместе с государственными флагами Российской Федерации и Республики Башкортостан, флагом муниципального образования будут вывешиваться копии Знамени Победы. Законопроект «Об использовании копий Знамени Победы органами публичной власти Республики Башкортостан» был принят депутатами Госсобрания Башкирии в первом чтении.