В Башкирии отменили плановую проверку систем оповещения, назначенную на 1 марта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального госкомитета по ЧС.

«В связи с хакерскими атаками, проведёнными 22 и 28 февраля на инфраструктуру связи, и трансляцией по каналам теле- и радиовещания ложной информации об угрозе воздушной опасности, принято решение о переносе сроков проведения комплексных проверок готовности систем оповещения населения с запуском электросирен», — говорится в сообщении.

Информация о новых сроках проведения проверки систем оповещения будет доведена дополнительно, уточнили в ведомстве.