В Башкирии открывается второй центр общения старшего поколения

В Давлеканово 2 марта откроется второй в Башкирии центр общения старшего поколения, сообщили в отделении Социального фонда по региону.

«Центр — это место встреч, общения, приятного досуга и новых возможностей для самореализации пожилых людей, — подчеркнули в пресс-службе ведомства. — Здесь есть возможность повысить финансовую и компьютерную грамотность. Для посетителей подготовлены компьютеры и мини-библиотека».

Программа мероприятий для людей «серебряного возраста» разработана на несколько месяцев вперед. В частности, запланированы занятия по рукоделию, проведение различных музыкальных мероприятий, лекции по здоровому питанию, здоровому образу жизни, встречи с интересными людьми и многое другое.

Кроме образовательных программ, пожилые люди смогут разнообразить досуг настольными играми и чтением литературы, совместным просмотром любимых фильмов.

Второй по счету центр общения старшего поколения откроется завтра в 12 часов по адресу: Давлеканово, ул. Красная площадь, 9а.

Напомним, Башкирия является участником пилотного проекта по созданию центров общения старшего поколения в региональных представительствах СФР. Как сообщал ранее «Башинформ», первый такой центр был открыт в декабре 2022 года в Мишкинском районе и уже стал популярным среди местных жителей.