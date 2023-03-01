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Сегодня, 17:07

В Башгидрометцентре рассказали о погоде в марте

В Башгидрометцентре рассказали о погоде в марте. По прогнозам синоптиков, в первый месяц весны средняя месячная температура воздуха по республике ожидается на 1° выше нормы (при норме -5,1°). Месячное количество осадков предполагается около нормы и составит 20-40 мм.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», наступивший март, скорее всего, будет пасмурным. Из опубликованной на сайте информации следует, что в этом месяце нас ждут 19 дней с длительными осадками и 11 дней с переменной облачностью.

В ближайшие дни по республике сохраняется вероятность осадков в виде снега. В отдельных районах возможна метель. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного.

Температура воздуха ночью 2–3 марта составит -10, -15°, днем -5, -10°.

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