За сутки число ковид-заболевших в Башкирии снизилось до 285 человек

Число заболевших коронавирусом в Башкирии снизилось за сутки до 285 человек, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Всего с начала пандемии в республике заболели свыше 354,8 тысячи человек.

«Госпитализированы 165 ковид-заболевших, из них 108 — пожилые люди, — подчеркнули в минздраве Башкирии. — Лечатся на дому свыше 2 тысяч человек, более 600 из которых — пациенты старше 60 лет».

Что касается вакцинации населения Башкирии, то оба компонента «антикоронавирусной» вакцины получили около 3,433 млн человек.

Как сообщал 27 февраля «Башинформ», за последние семь дней количество выявленных случаев заболеваемости составило 2060. Это на 16% больше по сравнению с предыдущей неделей.

В инфекционных госпиталях республики для лечения коронавируса развёрнуто 340 коек. Свободный коечный фонд составляет 33%.

Растёт в республике и количество заболевших ОРВИ. Показатель на 10 тысяч населения составляет 99,9, что на 3,9% больше по сравнению с предыдущей неделей.