Василий Мартыненко стал руководителем УФИЦ РАН в Башкирии

Василия Мартыненко избрали руководителем Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук. Об этом в соцсетях сообщил министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов. Ранее Мартыненко являлся и. о. руководителя УФИЦ РАН, писал «Башинформ».

«Убежден, его профессионализм и компетентность помогут плодотворно работать на благо родной республики. Желаю успехов в реализации намеченных планов и проектов», — отметил Нияз Фазылов.

Как отметил министр экологии РБ, Василий Мартыненко также руководил группой по проектированию и созданию природных парков «Иремель» и «Зилим», координировал работу биосферного резервата «Башкирский Урал», а сегодня является одним из ведущих исполнителей по карбоновому полигону Башкирии в рамках федеральной программы минобрнауки РФ и других проектов.

Василий Мартыненко родился 20 октября 1974 года в Бирске. В 1996 году окончил Воронежскую государственную лесотехническую академию по специальности инженера лесного хозяйства. Геоботаник, профессор Академии наук Башкирии, доктор биологических наук, заслуженный деятель науки РБ. С 1999 года начал работать в Институте биологии УФИЦ РАН.