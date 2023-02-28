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Сегодня, 10:22

В Уфе за сутки произошло 14 случаев падения наледи: двое подростков получили травмы

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

По данным пресс-службы управления гражданской защиты Уфы, из-за неблагоприятных погодных условий в городе за минувшие сутки зафиксировано 14 случаев падения снега. В двух случаях пострадали люди, в 12 — получили повреждения автомобили.

Инциденты с пострадавшими зафиксированы в Октябрьском и Орджоникидзевском районах. В первом случае подросток, 2006 года рождения, обратился в травмпункт в результате схода снега и наледи с жилого дома по адресу: ул. Кольцевая, 129. После оказания помощи он был отпущен домой.

Второй инцидент зафиксирован по адресу: ул. Набережная реки Уфы, 3, где с кровли 10-этажного жилого дома снег сошел также на подростка, 2006 года рождения. Девушку после случившегося госпитализировали.

«В период интенсивного выпадения осадков в разы увеличивается риск схода снега с крыш зданий, козырьков балконов и оконных отливов, в связи с чем просим вас быть осмотрительнее и осторожнее при проходе мимо жилых домов и административных строений. Прежде чем пройти мимо такого объекта, обратите внимание на края кровли: если вы видите нависание снежной массы и наледи, постарайтесь изменить маршрут в обход этого участка. Особенно внимательными нужно быть, если на здании имеются таблички, сообщающие о возможном сходе снега. Это касается и автовладельцев — вблизи таких строений парковать свой транспорт не рекомендуется.
Заметив на крыше дома скопление снежной массы, угрожающей жизни и здоровью человека, немедленно сообщайте об этом в управляющую компанию, в Единую дежурно-диспетчерскую службы Уфы по тел. 279-90-00 или по номеру «112», — напомнили уфимцам о правилах безопасности в ведомстве.

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