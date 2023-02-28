В Уфе врачи удалили 10-месячному ребенку шестой палец на руке

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале сообщил об операции по удалению ребенку шестого пальца на руке.

Так, врачи больницы скорой медицинской помощи прооперировали 10-месячного пациента с генетической аномалией развития кисти. Малыш родился с шестью пальцами.

«Встречаются такие случаи в популяции довольно часто — 1:2000 новорожденных. Ежегодно только врачи КБСМП проводят по 12-15 таких операций. При сборе анамнеза выяснилось, что заболевание было выявлено во время скрининга беременных в 22 недели. Уже после рождения, когда малышу исполнилось 2 месяца, ему сделали рентген, диагноз был подтвержден и рекомендовано оперативное лечение ближе к 1 году», — сообщил министр.



Под общим обезболиванием мальчику удалили рудиментарный шестой палец. Послеоперационный период прошел без осложнений, рана зажила. Функция основного пальца не нарушилась, он двигается, как обычно.