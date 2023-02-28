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Сегодня, 08:39

В Башкирии начинаются онлайн-консультации по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Минобрнауки Башкирии с 28 февраля запускает онлайн-консультации по всем учебным предметам в рамках подготовки к экзаменам 2023 года. Они будут проводиться на республиканском портале электронного образования.

В разделах «Подготовка к ЕГЭ», «Подготовка к ОГЭ» данного портала размещены материалы для подготовки к экзаменам и ссылки на онлайн-консультации с экспертами предметных комиссий РБ по всем учебным предметам. Консультации по ЕГЭ будут проводиться каждый вторник и четверг с 15.00 до 17.00  (с 28 февраля по 16 марта 2023 года), по ОГЭ – каждую среду и пятницу с 15.00 до 17.00 (с 1 по 22 марта 2023 года).

Учителя, выпускники и их родители могут сформулировать вопросы, которые вызывают у них затруднения в процессе подготовки к экзаменам, и направить их в ходе проведения консультации онлайн либо на адреса электронной почты: по ЕГЭ – [email protected], по ОГЭ – [email protected].

Автор:Роман Якимчук
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