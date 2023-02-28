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Сегодня, 10:51

Утвержден состав оргкомитета по подготовке и проведению в Башкирии Гражданского форума

пресс=-служба регионального отделения Народного фронта в РБ
Фото:пресс=-служба регионального отделения Народного фронта в РБ

На официальном интернет-портале правовой информации РБ опубликован указ Главы Башкирии о подготовке и проведении ежегодного Гражданского форума Республики Башкортостан. Указом утверждены состав оргкомитета и положение об оргкомитете.

Возглавил оргкомитет первый заместитель руководителя администрации Главы РБ по внутренней политике Урал Кильсенбаев. В составе оргкомитета - представители республиканской Общественной палаты, министерств, общественных объединений. Основными задачами оргкомитета являются: координация работы государственных и муниципальных органов и организаций, участвующих в подготовке форума, обеспечение контроля за выполнением намеченных мероприятий.

Ранее «Башинформ» рассказывал, какие вопросы обсуждались на Гражданском форуме в 2022 году.

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