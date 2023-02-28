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Вчера, 19:01

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов назвал Башкортостан мощнейшим регионом

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов, предваряя лекцию Главы Башкортостана Радия Хабирова для студентов вуза, назвал республику мощнейшим регионом.

«Мы рады гостям из таких важных, интересных субъектов. Мы все осознаем, что такое для Российской Федерации Башкортостан. Конечно, мощнейший регион во всех смыслах. В первую очередь, в смысле замечательных людей — тружеников, которые там живут и работают, богатств земли, которые дают возможность Башкортостану активно развиваться», — сказал ректор.

Отдельно Анатолий Торкунов отметил интеллектуальный потенциал республики.

«Сейчас обменивались мнениями относительно того, как развивается университетская жизнь. Ход создания нового университетского кампуса в Уфе. Это один из восьми кампусов, решение о создании которых было принято президентом страны, правительством России. Один из них будет в Уфе. Думаю, это будет очень мощный рывок развития университетского образования. Будем наращивать сотрудничество с Башкортостаном. Для нас ваш визит — важное и приятное событие», — поприветствовал он Главу Башкирии.
Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков
Автор:Азат Гиззатуллин
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