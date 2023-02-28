Накопления защитят, консультации по ЕГЭ, стихия на Урале: новости России и Башкирии на 28 февраля

Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла на рассмотрение парламента законопроект о страховом покрытии пенсионных накоплений на 2,8 млн рублей. Проект подготовлен в целях реализации послания президента РФ Федеральному собранию.

Банк России опубликовал очередное исследование, посвященное инфляционным прогнозам. Аналитики, как и прежде, ожидают замедления инфляции в 2023 году, к концу текущего года она может составить 6%. Прогнозы инфляции на 2024 и 2025 годы почти не изменились и оставались вблизи 4%.

Минобрнауки Башкирии сообщает, что 28 февраля стартуют онлайн-консультации по всем учебным предметам по подготовке к экзаменам 2023 года. Их будут проводить председатели и эксперты республиканских предметных комиссий на республиканском портале электронного образования. В разделах «Подготовка к ЕГЭ», «Подготовка к ОГЭ» данного портала размещены материалы для подготовки к сдаче экзаменов и ссылки на онлайн-консультации. Учителя, выпускники и их родители могут сформулировать вопросы, которые вызывают у них затруднения, и отправить их в ходе проведения консультации онлайн либо по электронной почте.

В Уфе стартует городской фестиваль «Экология. Творчество. Дети». В его программе - выставка арт-объектов и поделок из вторсырья, конкурсы видеороликов посвященных семейным экопривычкам, яркие представления, выставка костюмов из переработанных материалов. Открытие состоится 28 февраля в 15.00 в актовом зале минэкологии (Уфа, ул. Ленина, 86).

Урал и Поволжье продолжают оставаться под властью погодной стихии – метель, гололед, мокрый снег – этим запомнится последний день календарной зимы.

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