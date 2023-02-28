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Сегодня, 11:26

Башкортостанская таможня за 2022 год выявила более 162 тысяч контрафактных товаров

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

За минувший год сотрудники Башкортостанской таможни выявили более 162 тысяч товаров контрафактной продукции, которую пытались незаконно завезти в республику. Это в 6 раз больше, чем за 2021 год (тогда было 25 тысяч). Как рассказал на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» начальник Башкортостанской таможни Марат Сафиуллин, пресечены попытки ввоза немаркированных одежды, обуви, различных аксессуаров, в том числе для мобильных телефонов. Ущерб оценили в 100 миллионов рублей. Возбуждено три уголовных дела по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».

«Было остановлено 46 транспортных средств, три из них перевозили немаркированные и контрафактные товары. Было возбуждено три уголовных дела. Ущерб правообладателями был оценен более чем в 100 миллионов рублей. Данные материалы сейчас находятся в отделах полиции. Борьба с контрафактом велась, ведется и будет вестись. Потому что нужно понимать, что контрафактный товар несет опасность здоровью потребителей», — сказал Марат Сафиуллин.

Автор:Ляйсан Закирова
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