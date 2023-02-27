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Вчера, 23:08

В Уфе за выходные выпало 38 сантиметров снега

администрация Уфы
Фото:администрация Уфы

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в понедельник, 27 февраля, проинспектировал уборку снега на улицах города. По его словам, с 23 по 26 февраля в столице республики выпало порядка 38 см снега.

«К большому сожалению, не все руководители муниципальных учреждений подошли ответственно: не обеспечили своевременный выход техники. В ночь усиливаемся, привлекаем дополнительную технику. На линии более 300 единиц техники», — рассказал глава администрации города в своем телеграм-канале.

Ратмир Мавлиев также предупредил о предстоящем потеплении и возрастании риска схода снега с крыш.

По данным синоптиков, ночью 28 февраля на территории республики снова ожидается снегопад, местами сильный, днем переходящий в мокрый снег, в отдельных районах метель при усилении ветра до 15-20 м/с. Возможны гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Преобладающая температура воздуха ночью составит -3,-8°, днем 0,-5°.

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