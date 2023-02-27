В Уфе на улице Кольцевой «посыпался» жилой дом. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе управления гражданской защиты города, информация о данном происшествии в единую дежурно-диспетчерскую службу не поступала, специалисты узнали об этом при мониторинге соцсетей.

«По предварительной информации, частичное падение декоративной штукатурки с фасада жилого дома произошло в ночь с 26 на 27 февраля. Никто из людей не пострадал. Представители управляющей организации данного жилого дома выезжали на место. Убирать оставшиеся элементы штукатурки они планируют после проведения независимой экспертизы», — проинформировали в ведомстве.