В минтруде Башкирии рассказали, как отдыхаем на 8 марта

У жителей Башкирии в марте будет возможность отдохнуть на один день больше. В честь празднования Международного женского дня, который в этом году выпадает на среду, рабочая неделя будет разбита на две части выходным.

Согласно статье 112 Трудового кодекса России, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, день отдыха переносится. В этому году 8 марта приходится на середину рабочей недели, в связи с чем перенос выходных не предусмотрен, уточнили «Башинформу» в пресс-службе минтруда республики. Также в ведомстве напомнили, что рабочий день 7 марта сокращается на час.