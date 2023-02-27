В Башкирии из-за разбушевавшейся метели спасатели пересели на снегоходы

Сегодня, 27 февраля, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в деревне Зяк-Ишметова Куюргазинского района женщина 1960 года рождения сломала ногу, необходима эвакуация. Из-за снежного заноса сотрудники скорой медицинской помощи не могли пробиться к месту назначения.



Спасатели выехали на автомобиле с прицепом и снегоходом. Совместно с медиками спасатели добрались до пострадавшей. Была оказана первая помощь. После расчистки дороги, автомобиль скорой помощи доехал до пострадавшей. Спасателями проведена транспортировка женщины до медслужбы.



«Подобные случаи на этой неделе не впервые: на выходных спасатели выезжали на помощь в доставке фельдшера скорой медицинской помощи до больной женщины в деревне Мукасово-2 Баймакского района», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Опять же из-за сильного снегопада и метели дорогу замело и автомобиль скорой помощи не смог доехать до пациентки. Прибывшие спасатели на снегоходе доставили фельдшера до женщины. После медицинского осмотра, совместными силами экстренных служб женщина была доставлена в больницу города Сибай.