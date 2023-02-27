В Башкирии 1 марта завоют сирены

В Башкирии 1 марта запланировано проведение комплексной проверки готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения РБ с кратковременным включением всех имеющихся на территории региона электрических сирен и перехватом каналов теле- и радиовещания. Об этом «Башинформу» сообщили в госкомитете РБ по ЧС.

«С 10.00 до 11.00 будет проводиться комплексная проверка состояния готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны с включением до трех минут электрических сирен и передачей речевого сообщения по каналам радио и телевизионного вещания, — пояснили в ведомстве. — Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях является необходимой мерой безопасности, которая позволяет защитить жителей от негативных последствий какой-либо аварии или разрушительного воздействия, вызванного влиянием различных факторов».



«Внимание всем» — это предупредительный сигнал, который подаётся для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации. В случае реальной чрезвычайной ситуации сигнал «Внимание всем!» будет подаваться электрическими сиренами, громкоговорителями и гудками промышленных предприятий длительностью до пяти минут.