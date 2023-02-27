Специалисты по охране труда приглашаются к участию в республиканском конкурсе

Участвовать в конкурсе могут профессионалы, имеющие опыт работы в должности специалиста по охране труда в организациях республики Башкортостан. От одной организации имеет право участвовать только один представитель. Организация, специалист которой занял первое место в конкурсе в предыдущем году, не может направить своего представителя для участия в конкурсе в текущем году, следует из Положения о конкурсе.

Конкурс состоится дистанционно в электронном формате. Каждому участнику будет предложено ответить на 50 вопросов. На каждый вопрос будет предложено 4 варианта ответов, из которых необходимо выбрать один, который, по мнению участника, является правильным. Вопросы для всех участников одинаковые.

Задача участников конкурса – ответить на все 50 вопросов, дать наибольшее количество правильных ответов за кратчайшее время. При равенстве правильных ответов преимущество имеют участники, затратившие меньшее время.

Задания конкурса могут включать вопросы из разных областей охраны труда: трудовое законодательство, правила по охране труда, СОУТ, СУОТ, медосмотры, несчастные случаи на производстве, знаки безопасности, СИЗ и т.д.

Участники конкурса, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места, по результатам конкурса награждаются дипломами, им присваивается звание «Лучший специалист по охране труда – 2023».

Кроме того, будут отмечены победители по номинациям «Самый молодой участник конкурса», «За многолетний стаж работы специалиста по охране труда», а также на звание лучшего специалиста отрасли (согласно коду ОКВЭД).

По итогам конкурса будет составлен рейтинг «10 лучших специалистов по охране труда Республики Башкортостан – 2023».

Организаторами конкурса выступают Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан и Башкирский межотраслевой институт. Конкурс проводится при содействии Государственной инспекции труда в Республике Башкортостан и Федерации профсоюзов Республики Башкортостан.

Конкурс состоится 16 марта 2023 г. Начало в 10.00.

Участникам будет предоставлена возможность пройти пробное тестирование 13 марта 2023 года с 10:00 до 10:50.

Заявки о намерении принять участие в конкурсе принимаются до 12 марта 2023 года (включительно) на сайте института http://bmipk.ru/registration_to_contest/.

Подробности об условиях и порядке проведения конкурса по тел.: +7 347 251-56-80.