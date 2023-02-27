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Сегодня, 10:09

Многоэтажное здание по улице Пугачева в Уфе изымут для муниципальных нужд

Администрация Уфы внесла изменения в ранее принятое постановление (№ 183 от 02.03.2022 г.) об изъятии для муниципальных нужд земельных участков, жилых и нежилых помещений и нежилых строений в Кировском районе Уфы.

Согласно этому документу, предполагается изъять для муниципальных нужд участки по ул. Пугачева с кадастровыми номерами 02:55:011024:514, 02:55:011024:517. Участки с кадастровыми номерами 02:55:011024:352, 02:55:011024:47 по улице Пугачева, а также по улице Геофизиков, 2, с кадастровым номером 02:55:011107:990 изыматься не будут.

Кроме того, сообщается об изъятии 27 жилых помещений (кадастровые номера с 02:55:011025:610 по 02:55:011025:637) и нежилое с номером 02:55:011025:645 по улице Пугачева, 122/1.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в целях реконструкции улицы Пугачева планируется снос коммерческой и жилой недвижимости.

Автор:Роман Якимчук
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