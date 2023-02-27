Электрички Уфа — Белорецк в Башкирии начали ходить ежедневно

В Башкирии с сегодняшнего дня электрички, которые следуют из столицы республики в Белорецк и обратно, начали ходить в ежедневном режиме. Об этом сообщила пресс-служба БППК.

Так, состав № 7485/7486 «Уфа — Белорецк» отправляется в 7.08, а прибывает в место назначения в 12.00. Маршрут № 7491/7492 Белорецк — Уфа покидает станцию в 17.45 со временем приезда 22.15.

При этом с 4 марта прекращают обслуживать пассажиров поезда № 7481/7482 Уфа (отпр. 7.08) — Новоабзаково (приб. 13.13) и № 7483/7484 Новоабзаково (отпр. 16.41) — Шакша (приб. 22.46).

Ранее «Башинформ» писал, что в Уфе добавили вечерние и утренние электрички в Шакшу.