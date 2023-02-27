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Вчера, 15:56

Эксперты ответят на главные вопросы по газификации в Башкирии

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Во вторник, 28 февраля, жители Башкирии смогут получить ответы на актуальные вопросы, касающиеся газификации. О том, куда подать заявку на подключение газа, как стать участником программы газификации, на каких условиях можно получить льготные сертификаты на газификацию, расскажут эксперты во время брифинга.

Зрители также узнают, что делать жителям многоквартирных домов с неисправными дымоходами и вентканалами, кто и за чей счет должен их ремонтировать. Им расскажут и о важнейших требованиях безопасности при пользовании газом.

Начало брифинга в 19.00. Эфир будет транслироваться по БСТ и в соцсетях телеканала, в соцсетях Центра управления республикой, правительства Башкортостана и на страницах «Объясняем. Башкортостан».

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