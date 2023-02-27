Без холодной воды в Уфе остались 12 многоквартирных домов и детсад

Из-за коммунальной аварии без холодной воды временно остались 12 многоквартирных домов и детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Уфаводоканал».

«Обнаружена утечка воды из земли по адресу: ул. Р. Зорге, 28/3. Для проведения ремонтных работ будет отключен водопровод диаметром 150 мм», — уточнили на предприятии.

Без холодного водоснабжения временно останутся многоквартирные жилые дома по следующим адресам: ул. Р. Зорге, 26/3, 28/3, 28/2, 28/1, 28, 26/2, 30/1, 26/1, 24/1, 24/2, 26, 30/2, а также детский сад № 212 на ул. Р. Зорге, 28/4.