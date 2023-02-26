Угодившую в кювет легковушку в Башкирии вытащил трактор

В Башкирии съехавшему в кювет водителю легковушки на подмогу пришел трактор. Об этом в соцсетях рассказал глава администрации Альшеевского района Дамир Мустафин.

По словам руководителя муниципалитета, спаситель решил остаться анонимным.

«Настоящий мужчина, его многие знают как человека отзывчивого, ответственного, настойчивого в достижении цели, исполнительного, имеющего чувство собственного достоинства, всегда готового протянуть руку помощи. Для него нет чужой беды. Он одним из первых финансово помог бойцам в СВО. Живут такие люди рядом с нами, как правило, не требуя наград, а просто делая добрые дела, потому что не могут по–другому», — пояснил Дамир Мустафин.