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Вчера, 15:25

Угодившую в кювет легковушку в Башкирии вытащил трактор

соцсети Дамира Мустафина
Фото:соцсети Дамира Мустафина

В Башкирии съехавшему в кювет водителю легковушки на подмогу пришел трактор. Об этом в соцсетях рассказал глава администрации Альшеевского района Дамир Мустафин.

По словам руководителя муниципалитета, спаситель решил остаться анонимным.

«Настоящий мужчина, его многие знают как человека отзывчивого, ответственного, настойчивого в достижении цели, исполнительного, имеющего чувство собственного достоинства, всегда готового протянуть руку помощи. Для него нет чужой беды. Он одним из первых финансово помог бойцам в СВО. Живут такие люди рядом с нами, как правило, не требуя наград, а просто делая добрые дела, потому что не могут по–другому», — пояснил Дамир Мустафин.
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