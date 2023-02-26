Передвижной комплекс РКБ имени Куватова в праздничные дни обследовал жителей трёх районов Башкирии

Сегодня, 26 февраля, передвижной комплекс республиканской клинической больницы имени Гумера Куватова прибыл в Аскинский район Башкирии. Сельчане получили консультации эндокринолога, ревматолога, гастроэнтеролога, невролога, сообщали информагентству «Башинформ» в минздраве Башкирии.

Передвижной комплекс РКБ работал с 23 по 26 февраля на территории Бирской, Аскинской, Мишкинской центральных районных больниц. Благодаря решению минздрава республики жители даже самых отдалённых населённых пунктов смогли пройти обследование и получили консультацию узких специалистов.

В выборе районов, в которые отправился передвижной комплекс, учитывалось число жителей, состоящих на диспансерном учёте, пациентов, которым требовалось медико-социальная экспертиза, а также тех, кто нуждался в оперативном лечении.

«Передвижной комплекс полностью укомплектован необходимым медицинским оборудованием и мебелью для проведения диспансеризации населения. Также на месте можно сдать анализы и получить результаты благодаря встроенной в комплекс лаборатории. Тут же выдают результаты, то есть повышается оперативность работы», — сказал главный врач РКБ им. Г. Г. Куватова Мурад Авзалов.

Добавим, передвижной комплекс РКБ им. Г. Г. Куватова многофункциональный. Его ресурсы позволяют проводить инструментальную и функциональную диагностику, выполнять быстрые лабораторные исследования. К примеру, за один выезд можно пройти ЭКГ, УЗИ, сдать общий анализ крови, проверить зрение и слух и провести ещё множество других видов диагностики.

Передвижной комплекс полностью автономен, мощности его генератора хватает для того, чтобы продолжительное время поддерживать работу всего медицинского оборудования.